При Раиси Иран углубит партнерство с Россией и Азербайджаном 

Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси вступил в должность. Чего ждать от Тегерана другим странам при новом президенте? Сдвинется ли с мертвой точки "ядерная сделка, и будут ли нормализованы отношения с Израилем и Саудовской Аравией?

5 июля бывший глава Верховного суда Исламской республики Иран (ИРИ) Эбрахим Раиси принес присягу. 18 июля он выиграл на президентских выборах и сменил на этом посту Хасана Рухани. Раиси известен на Западе как ультраконсервативный политик, сильно контрастирующий на фоне "либерала" и "реформатора" Рухани. Будучи на посту судьи, Раиси не раз выносил смертные приговоры. Он – богослов и земляк аятоллы Али Хаменеи. Оба из Мешхеда – места паломничества шиитов.

Ядерная сделка и США

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) была подписан в 2016 году при президентстве Рухани. Согласно "ядерной сделке", США и Европа снимали с Ирана санкции, а тот отказывался от разработки ядерного оружия. После санкций Дональда Трампа иранское руководство, в котором первым лицом является верховный лидер Хаменеи, приняло решение выйти из СВПД и наращивать обогащение урана. Нынешняя администрация в Белом доме готова вернуться к переговорам с целью возобновить "ядерную сделку". От переговоров не отказываются Раиси и аятолла Хаменеи, однако они выдвигают условие, что США не должны вводить никаких новых санкций в будущем. К тому же позиция консерваторов по переговорам жестче, и они требуют, чтобы первыми американцы сняли санкции, а уже потом Тегеран вернется в СВПД.

Помимо СВПД в отношениях Ирана с Западом важную роль играет противостояние на Ближнем Востоке. Вашингтон видит в растущем влиянии ИРИ в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене угрозу для себя и своих союзников в лице Саудовской Аравии и ОАЭ. В январе 2020 года США убили иранского генерала, командира КСИР Касема Сулеймани, курировавшего иранские операции в Сирии. Раиси на посту главы судебной власти в декабре того же года заявлял о необходимости "наказать" виновных в смерти Сулеймани. С тех пор проиранские группировки периодически наносят удары по американским базам в Ираке. Вполне возможно, что Раиси не будет мешать новым атакам по военной инфраструктуре Америки в регионе.

Израиль

В израильском истеблишменте традиционно скептически относятся к консерваторам в Иране. Израильские лидеры считают, что Хаменеи и его соратник Раиси не признают возможность существования еврейского государства "на землях Палестины". Тель-Авив опасается возможности появления у Тегерана ядерного оружия, а сторонники теократического государства в ИРИ хотят обзавестись ОМУ. Недавно министр обороны Израиля Бенни Ганц в интервью газете Yedioth Ahronoth прямо сказал, что Иран – источник нестабильности на Ближнем Востоке, по которому Израиль готов при надобности нанести военный удар. В одном из своих твиттов Ганц написал: "В беседе с зарубежными коллегами я подчеркнул, что пришло время действовать. Слов недостаточно. Пришло время для дипломатических, экономических и даже военных дел – иначе атаки не прекратятся". Израилю не нравится, что Иран поддерживает антиизраильские режимы в Ливане, Сирии и Палестине. Поэтому не исключено, что при новом иранском руководстве отношения двух стран явно не улучшатся.

Словесные споры между странами порой выливаются в реальные акты насилия. Около недели назад у берегов Омана был атакован израильский танкер Zodiac Maritime. В нападении Израиль, США и Британия обвинили Иран. В результате инцидента погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии. В ноябре прошлого года в окрестностях Тегерана был застрелен физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Тегеран обвинил в этом Тель-Авив. В Сирии ЦАХАЛ наносит авиаудары по проиранской милиции.

Саудовская Аравия

Наряду с Израилем и США серьезным региональным соперником Ирана является Саудовская Аравия, действующая на пару с ОАЭ. Саудиты выступают против сирийского президента Башара Асада, а Иран его поддерживает. Тегеран и Эр-Рияд борются за сферы влияния в Ливане. КСА недовольно укреплением позиций Ирана в Ираке, где Тегеран опирается на шиитское большинство. Кроме того, Иран поддерживает повстанцев-хуситов в Йемене, а Эр-Рияд выступает на стороне правительства. Иранцы осуждают военную интервенцию КСА против хуситов. В 2019 году между двумя странами разразилась "танкерная война" в Персидском заливе.

После своего избрания Эбрахим Раиси потребовал, чтобы Саудовская Аравия прекратила вмешиваться во внутренние дела Йемена и остановила войну в этой стране. В то же время две страны допускают нормализацию отношений. На инаугурацию Раиси был приглашен саудовский представитель.

Отношения с Россией

В отличие от вышеупомянутых стран, с Россией у Ирана отношения партнерские, так же, кстати говоря, как и с Китаем. Москва и Пекин раскритиковали выход США из СВПД при Трампе и осудили режим санкций. Россия и Иран поддерживают Асада в Сирии и намерены реализовать совместный транспортный коридор "Север-Юг".

Иранский писатель и аналитик по России и Евразии Рухоллах Модаббер полагает, что при Раиси отношения РФ и ИРИ будут оставаться крепкими.

"Приоритетом внешней политики Ирана является сближение и расширение сотрудничества со всеми пятнадцатью соседними странами, а потом со всем миром. Между тем, конечно, позиция касательно отношений между Ираном и Российской Федерацией во внешней политике господина Раиси очень особенная и искренняя, потому что русские всегда были на стороне Ирана в трудных обстоятельствах, и две страны намерены углублять отношения по мере необходимости", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

С Вашингтоном, по его убеждению, нормализация возможна тогда, когда США "перестанут лгать и снимут санкции". Лишь после этого Раиси продолжит переговоры. Саудовскую Аравию Модаббер называет "мусульманским соседом Ирана". Он надеется, что саудовцы пойдут на нормализацию отношений. Турция, по мнению эксперта, – "стратегический сосед Ирана", и внешняя политика ИРИ по отношению к ней "всегда заключалась в сотрудничестве".

В Закавказье Иран будет по-прежнему развивать тесные связи с Азербайджаном: "Политика господина Раиси такая же, как и у иранского лидера – весь Карабах является территорией Азербайджана. Азербайджан всегда был важен и уважаем для Ирана, и отношения с ними будут более тесными".