Хабиб о возвращении в MMA: нет-нет-нет-нет-нет

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов никогда не вернется в бои. Об этом он заявил в интервью TMZ.

"Я никогда не вернусь в бои. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет", - отметил Хабиб.

"Сейчас мне просто нравится, когда мои ребята выигрывают свои поединки", - добавил спортсмен.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи душающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.