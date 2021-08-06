Зурабишвили: Грузия по-прежнему верно стремится к вступлению в НАТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в ходе своего выступления на заключительном мероприятии учений Agile Spirit 2021, что страна по-прежнему верно и неустанно стремится к интеграции в НАТО.

"Путь, который мы избрали, путь интеграции в НАТО ведет нас к стабильности и безопасности. Верным следованием этому пути, усилением тесного сотрудничества с нашими партнерами мы укрепим стабильность и безопасность в регионе, что является залогом для укрепления мира во всем мире, - цитирует ее "Грузия Online".

Зурабищвили также заверила, что Грузия и ее солдаты и в будущем достойно окажут надежное партнерство Североатланическому альянсу. "Они не пожалеют сил, внося свой вклад в процесс строительства международной безопасности и мира", - подытожила президент.