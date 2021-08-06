Минобороны Азербайджана: ВС Армении открыли огонь в направлении Нахчывана
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении снова подверглись обстрелу, сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.
"6 августа с 12:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что среди военнослужащих нет ни раненых, ни погибших.
"Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отметили в Минобороны Азербайджана.
Вестник Кавказа
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