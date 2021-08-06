Катание вне трасс и восхождения на Эльбрусе будут регламентированы

На Эльбрусе регламентируют фрирайд и альпинизм – на территории курортной зоны установят предупреждающие знаки, туристов будут приглашать на специальные лекции по безопасности и лавинные занятия, сообщили журналистам в пресс-службе "Курортов Северного Кавказа".

Это стало возможным благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве в области профилактики и обеспечения безопасности в случаях внетрассового катания и альпинистских восхождений на горе Эльбрус между КСК и Ассоциацией горных гидов России.

Аналогичный комплекс мер уже успешно применяется на курорте "Архыз".

Уточняется, что для курорта "Эльбрус" комплекс мер был расширен, в него включены и альпинистские восхождения, которые совершаются по южному склону горы.

"Эльбрус – общепризнанное популярное место для фрирайда и восхождений, поэтому считаем важным повышать общую культуру в этих областях и напоминать людям об их ответственности за свою жизнь, а также за возможный вред для жизни и здоровья других", - сказал директор департамента маркетинга КСК Алексей Хлопов.