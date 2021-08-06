Почему нужно идти к врачу с "туманом в голове" после коронавируса

Последствия коронавируса могут сказаться на работе мозга, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

"Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу", - рассказала врач.

Если "туман" в голове не проходит, необходимо обратиться к невропатологу, добавила врач.

Головные боли после коронавируса могут также быть признаком проблем с центральной нервной системой. "У меня была пациентка на приеме с тяжелым повреждением мозга. Мы сначала думали, что у нее опухоль, но потом выяснили, что нет, однако проблема все равно была очень серьезная. Головные боли у нее до этого были несколько месяцев, а когда она пришла к врачу, то было уже большое поражение", - поделилась Зухра Павлова.

Не стоит откладывать визит к неврапатологу, если после заболевания COVID-19 появились вялость и не получается сосредоточиться и оперативно решать привычные задачи.