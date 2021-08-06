Четвертая волна пандемии началась в Алматы и скоро распространится по Казахстану

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин предупредил о скором наступлении четвертой волны коронавируса в Казахстане.

Он отметил, что в городе доминирует штамм "дельта", на него приходится 90% случаев заражения, несколько процентов приходится на британский штамм, также выявляются единичные случаи базисного уханьского штамма.

Бекшин заявил, что в Алматы с 20-го по 25 июля четко прослеживается наступление четвертой волны. За неделю заболеваемость коронавирусом в городе выросла в 1,5 раза

"Прогнозируем, что пик заболеваемости будет в середине августа с последующим снижением", - добавил он в ходе онлайн-брифинга.

Бекшин отметил, что о коллективном иммунитете речи не идет, слишком мало людей сделали прививку от коронавируса. При этом только вакцинация "позволит стабилизировать обстановку и освободиться от ограничительных мероприятий".