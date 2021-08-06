В Азербайджане задумались о снижении возрастной планки для вакцинации

Председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гулиев заявил, что руководству и медицинским службам страны стоит задуматься о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане.

"В настоящее время самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это вакцинация, и чем больше населения будет вакцинировано, тем ниже будет риск заражения", - акцентировал внимание он.

Далее он отметил, что актуальность снижения возрастной планки вакцинации обусловлена тем, что распространившимся в последнее время штаммом "Дельта" заражаются дети и подростки.

"Если принять во внимание, что к осени станет прохладнее, думаю, во второй половине сентября может возникнуть необходимость в переходе к масочному режиму на открытом воздухе. Но это зависит от каждого из нас, от гражданской ответственности", - сказал он, отметив, что профилактические меры касаются и тех, кто уже вакцинирован.