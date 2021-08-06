В Подмосковье выполнили план по вакцинации на 80%

В Московской области привиты от коронавирусной инфекции более трех миллионов человек, проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья. Уточняется, что план по вакцинации в регионе выполнен более чем на 80%.

В то же время в ведомстве отметили, что несмотря на снижение суточного числа заболевших, "не время расслабляться". "Единственный надежный способ защиты - пройти вакцинацию. Так, в Подмосковье прививку от COVID-19 сделали уже более 3 миллионов человек", - сказала глава ведомства Светлана Стригункова.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве - 2 583, в Санкт-Петербурге - 1 909 и Московской области - 1 394.