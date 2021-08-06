Аномальная жара придет в выходные на Ставрополье и в Астраханскую область

В Ставропольском крае объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре.

"В период 13-17 часов 6 и 7 августа в северо-западных районах и восточной части Ставропольского края местами ожидается сильная жара до 40 градусов", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по региону, пишет "Интерфакс".

Из-за жары возможна деформации асфальта и железнодорожного полотна, отключение электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, также такая погода может повредить сельхозугодья.

Управления МЧС РФ по Астраханской области и Калмыкии также в предупреждают о 40-градусной жаре. "Днем 8 и 9 августа в Астраханской области ожидается сильная жара в 40 градусов. Рекомендуем избегать воздействия прямых солнечных лучшей, не употреблять спиртное", - уточнили в астраханском управлении МЧС.