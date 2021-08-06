Карачаево-Черкесию очистит "Зеленый десант"
Экологическое движение, которое займется решением проблем экологии, появится в Карачаево-Черкесии, проинформировали в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
"Карачаево-Черкесской Республики обратился единственный в республике представитель Всероссийского движения „Волонтеры-экологи“ Рамазан Наурузов", - сообщает профильное ведомство.
Планируется, что благодаря движению будут объединены силы экологической общественности, молодежи, власти для решения экологических проблем и задач, в том числе в сфере экологического просвещения.
Вестник Кавказа
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