Карачаево-Черкесию очистит "Зеленый десант"

Экологическое движение, которое займется решением проблем экологии, появится в Карачаево-Черкесии, проинформировали в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

"Карачаево-Черкесской Республики обратился единственный в республике представитель Всероссийского движения „Волонтеры-экологи“ Рамазан Наурузов", - сообщает профильное ведомство.

Планируется, что благодаря движению будут объединены силы экологической общественности, молодежи, власти для решения экологических проблем и задач, в том числе в сфере экологического просвещения.