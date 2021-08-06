Алиев и Эрдоган обсудили пожары в Турции и провокацию Армении

В пятницу, 6 августа, состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы азербайджанский лидер выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с гибелью людей в результате сильных лесных пожаров, произошедших в различных регионах Турции. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан находится рядом с Турцией в тушении пожаров и устранении их последствий и выразил солидарность.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за соболезнования и поддержку Азербайджана, оказанную по поручению президента Ильхама Алиева Турции с первых дней в тушении лесных пожаров. Он отметил, что азербайджанские пожарные с высоким профессионализмом и любовью участвуют в операциях по тушению пожаров.

В свою очередь, Ильхам Алиев сообщил, что в субботу в зону пожара в Турцию прибудут дополнительно 40 пожарных машин. Таким образом, продолжил азербайджанский лидер, в зоне пожара будут действовать 93 пожарных машины, 1 вертолет, 1 противопожарный самолет-амфибия и, после отправки дополнительного состава в 150 человек, 510 пожарных. Он также предложил Эрдогану дополнительно направить 200 специально обученных пожарных.

Помимо этого, Ильхам Алиев рассказал главе турецкого государства о провокациях, совершенных Арменией на армяно-азербайджанской границе, обратив при этом внимание на то, что азербайджанская армия достойно отвечает на подобные провокации.

В ходе беседы лидеры двух стран также затронули тему региональных процессов в постконфликтный период, передает АзерТАдж.