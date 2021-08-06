ВГИК впервые набрал в Узбекистане актерскую мастерскую

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в этом году в первый раз набрал актерскую мастерскую из студентов из Узбекистана.

"Первый раз мы набрали актерскую узбекскую мастерскую. Прямо там в Ташкенте отбирали. <...> 1 сентября к нам приедут, будут заниматься, но по договору они потом уедут к себе и будут уже там работать и творить", - рассказал ректор вуза Владимир Малышев.

Он отметил, что во ВГИКе самыми популярными направлениями остаются актерское и режиссерское. В этом года на актерское отделение конкурс был 120 человек на место, "на режиссуру - порядка 60-80 человек на место".

В вуз удалось поступить не только россиянам, но и молодым людям из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, уточнил ректор.