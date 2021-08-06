Авария на заводе "Газпрома" спровоцировала рекорд цены на газ в ЕС

В пятницу, 6 августа, цены на газ в Европе в пятницу обновили рекорд на фоне аварии, произошедшей накануне на заводе "Газпром газопереработки" ("дочка" Газпрома – прим. ред.) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Так, на открытии торгов на бирже ICE Futures цена впервые превысила 44,4 евро за 1 тыс кВт·ч, что эквивалентно $543 за 1 тыс куб м. На пике в ходе сегодняшних торгов цена фьючерса на газ вплотную подбиралась к $545 за 1 тыс куб м. На текущий момент цена газа выросла на 3,36% относительно цены закрытия в четверг.

Напомним, накануне под Новым Уренгоем произошел пожар на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. В результате инцидента никто не пострадал. Работы на объекте были остановлены, конденсат перекрыт.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, хотя цена на газ в Европе действительно поставила рекорд, он укладывается в тенденцию последних двух недель. "Цены постепенно растут, начиная с 27 июля, сегодняшнее увеличение соответствует этому тренду. Паники на европейских хабах нет ни по спотовым ценам, ни по сентябрьским фьючерсам. Пока стоит заключить, что рынок отреагировал на эту аварию скорее спокойно и какого-то серьезного сокращения предложения рыночные игроки не увидели", - прежде всего сказал он.

"Далее ситуация будет зависеть от того, как быстро удастся восстановить производственные мощности на заводе "Газпром переработки". Если это получится сделать за месяц-полтора, до середы сентября, когда начинается отопительный сезон в Европе, то принципиальной роли для цены на газ на европейском рынке инцидент играть не будет. Если же ремонт затянется до конца года, то возможно повышательное воздействие на цены, хотя и, скорее всего, очень умеренное. Дело в том, что цены на газ в Европе сейчас и без того крайне высокие – недаром же сегодня был поставлен рекорд – причем речь идет о летнем сезоне. В связи с этим я не вижу перспектив дальнейшего роста цен в ближайшие два месяца", - подчеркнул Алексей Белогорьев.

Эксперт обратил внимание, что одним из факторов роста цен на газ в Европе является сдерживание "Газпромом" поставок. "Хотя компания это отрицает, по сути, она сдерживает текущие поставки газа. Летом она могла бы поставлять больше, чем поставляет – и это, на мой взгляд, является целенаправленным маркетинговым решением. Еще в начале года в "Газпроме" постановили, что лучше поддерживать более высокие цены при меньших объемах поставок, чтобы компенсировать потери прошлого года. Также "Газпром" мало закачивает газа в подземные хранилища в Европе, при этом подземные хранилища других компаний тоже далеко не переполнены", - рассказал он.

"Это не означает, что начался некий кризис. "Газпром" полностью исполняет свои обязательства по трубопроводным контрактам, но мало поставляет газа по спотовым контрактам и сдерживает загрузку подземных хранилищ. Поскольку другие трубопроводные поставщики не могут увеличить поставки – ни Норвегия, ни Азербайджан, ни Алжир, ни Ливия, ситуация на европейском рынке складывается из поставок "Газпрома" и поставок СПГ. При этом на СПГ большой спрос в Азии, которая платит за него больше, чем Европа, и весь СПГ, в основном, утекает на восток, Европе остаются только излишки. Все в сумме поддерживает высокие цены, и у "Газпрома" складывается крайне благоприятная позиция на рынке для того, чтобы влиять на цены", - заключил Алексей Белогорьев.