Попова рассказала о будущем масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что на улице россиянам не нужно носить маски, если это не массовое мероприятие, однако в закрытых помещениях масочный режим по-прежнему актуален.

"В закрытых помещениях - да, это требование остается, оно неизбежно", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Далее глава ведомства отметила, что данное требование действует в большей части стран мира.