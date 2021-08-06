Врач: человек, больной гриппом, неуязвим для коронавируса

Коронавирус не может поразить человека, болеющего гриппом, сообщил "Известиям" кардиолог, глава стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко, где сейчас принимают пациентов с коронавирусом, Заур Шугушев.

Медик заявил, что если риновирус первым поразил легкие человека, то коронавирус уже не может пройти сквозь ткань этого органа. Он уточнил, что одновременное заражение возможно, но это редкое явление.

"Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже", - пояснил Шугушев.

Коронавирус не сможет вытеснить грипп, считает медик. По его словам, за время пандемии коронавируса было несколько пиков распространения гриппа. "Он как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать", - отметил специалист.