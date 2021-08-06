В Грузии завершились военные учения НАТО

Многонациональные учения Agile Spirit-2021 в Грузии завершились.

Посмотреть церемонию закрытия учений можно было в прямом эфире на странице президента Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook. По словам Зурабишвили, эти учения были примечательны тем, что в них впервые участвовали бронемашины Didgori, произведенные в Грузии и американская военная техника, переброшенная из Румынии.

Учения проходили с 26 июля по 6 августа, в них приняли участие 2,5 тыс военнослужащих из стран - участниц и партнеров НАТО. В десятых Agile Spirit-2021 участвовали военные из Грузии, Азербайджана, Турции, США, Великобритании, Румынии, Германии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии.