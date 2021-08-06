В Федерации бокса оценили выступление российской сборной на Олимпиаде в Токио

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Кирилл Щекутьев подвел итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

"Выступление мужской команды можно назвать хорошим. Хотя неприятно подводить итоги на такой ноте. Мы очень болели за Муслима Гаджимагомедова, очень расстроены из-за этого результата. Но мужская команда завоевала пять медалей из семи возможных", - сказал он в интервью пресс-службе ФБР.

Комментируя результаты женской сборной, он отметил, что все решения, включая кадровые, будут приниматься по итогам тренерского совета, когда будут проанализированы все выступления. "Но уже сейчас понятно, что в подготовку сборной необходимо вносить изменения в связи с тем, что уже через три года в Париже медали в женском боксе будут разыгрываться в шести весовых категориях", - подытожил Щекутьев.

Напомним, российские боксеры завоевали на Играх в Токио шесть наград.

Обладателем золотой медали стал Альберт Батыргазиев (до 57 кг), "серебро" досталось Муслиму Гаджимагомедову (до 91 кг), бронзовые медали завоевали Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).