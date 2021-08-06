Инструкторы из США обучили грузинских спасателей операциям в быстрых водах

Инструкторы из США провели для пожарных-спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Грузии курс подготовки по проведению спасательных операций на быстрой воде. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Службы по управлению ЧС.

Учения, в которых принимали участие 30 спасателей, прошли в муниципалитете Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) на реке Кура.

В ходе учений отрабатывались навыки проведения спасательных операций в быстрых водах. В частности, спасатели обучились созданию специальных канатных дорог, использованию средств, плавающих в сильных течениях, и спасательного оборудования.

Участники учений получили специальные сертификаты.