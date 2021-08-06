Российские альпинисты в горах Памира спасены

В пятницу днем в Душанбе приземлился вертолет с шестью российскими альпинистами, которых спасли в горах Памира.

На борту вертолета также находились четыре члена Совета по развитию туризма Таджикистана, в том числе глава организации Давлат Хабибов, который 4 августа в процессе поисков россиян, пережил авиакатастрофу.

Напомним, в среду вертолет отправится искать туристов, но внезапно упал. Пилот погиб, четверо пассажиров, среди них был и Хабибов, получили легкие ранения.

"Мы сами за два дня спустились с места крушения вертолета и с нами шесть российских альпинистов, на поиски которых мы вылетели 4 августа, травмы были не очень серьезными", - пояснил Хабибов.

Он рассказал, что сначала российские туристы долетели до поселка Ванч, оттуда вертолетом погранслужбы Таджикистана их доставили в Душанбе.

Операция по спасению россиян началась после того, как один из альпинистов погиб, поиски его тела продолжаются.