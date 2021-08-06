Три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон"

Три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщил представитель регионального ГУМЧС России.

Уточняется, что участниками аварии стали два грузовых, семь легковых автомобилей. "В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе три человека погибли (2 детей), четверо госпитализированы", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем на 1070-м километре М-4 "Дон" (Аксайский район Ростовской области) произошла автоавария с участием девяти автомобилей.