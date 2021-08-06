Лидеры стран Центральной Азии выступили за мирный Афганистан

Главы государств Центральной Азии в ходе Консультативной встречи обсудили ситуацию в Афганистане.

Встреча проходит в пятницу в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. В ней принимают участие лидеры Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

По мнению узбекского президента Шавкат Мирзиеев, "безопасность и устойчивое развитие центрально-азиатского региона во многом зависит от политического урегулирования в соседнем Афганистане".

Он добавил, что мирный процесс подразумевает полное прекращение огня и насилия, а также достижение взаимоприемлемых компромиссов на основе переговоров. "В целях восстановления разрушенной экономики страны будем продвигать реализацию крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, продолжим оказывать посильную гуманитарную помощь дружественному афганскому народу", - заявил Мирзиеев.

Важность афганской проблематики для региона отметил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "События последних месяцев, в частности, вывод войск США и их союзников из Афганистана, резко обстроили военно-политическую ситуацию в этой стране", - констатировал он.

Сложная ситуация в соседнем Афганистане привела к тому, что Таджикистан вынужден принимать дополнительные меры для укрепления и охраны границы.

"Мы выступаем за становление Афганистана в качестве мирного и процветающего государства", - подчеркнул Рахмон на встрече лидеров ЦА.