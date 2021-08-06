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В Турции продолжают бороться с 12 лесными пожарами

В Турции продолжают бороться с 12 лесными пожарами

По данным Управления лесного хозяйства Турции, в настоящее время в стране продолжаются 12 лесных пожаров, ликвидировать удалось почти 200 возгораний.

"С 28 июля по 6 августа взяты под контроль 196 лесных пожаров. Продолжаются семь пожаров в провинции Мугла, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте, Денизли", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что девять из двенадцати пожаров продолжаются в курортных провинциях Анталья и Мугла.

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Вестник Кавказа

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