В Турции продолжают бороться с 12 лесными пожарами

По данным Управления лесного хозяйства Турции, в настоящее время в стране продолжаются 12 лесных пожаров, ликвидировать удалось почти 200 возгораний.

"С 28 июля по 6 августа взяты под контроль 196 лесных пожаров. Продолжаются семь пожаров в провинции Мугла, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте, Денизли", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что девять из двенадцати пожаров продолжаются в курортных провинциях Анталья и Мугла.