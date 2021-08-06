Премьер Израиля проведет совещание на фоне ракетного обстрела из Ливана

В пятницу, 6 августа, состоится совещание премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с министром обороны Бени Ганцем, главой Генштаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави и главами силовых ведомств. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Оно пройдет на фоне ракетных обстрелов севера Израиля, совершенных из Ливана.

Свыше 10 ракет были запущены в пятницу по северным районам Израиля из Ливана, часть из них была перехвачена, оставшиеся разорвались в безлюдной местности. Ранее армейская пресс-служба заявила, что армия Израиля уже начала наносить удары по пусковым установкам на ливанской территории, передает ТАСС.

Напомним, это уже третий ракетный обстрел, совершенный из Ливана после вступления в должность нового правительства Израиля. Ранее север страны подвергался обстрелу из Ливана 4 августа и 20 июля.