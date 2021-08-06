Власти Алматы объяснили высокие цены на морковь и картофель

Рост цен на картофель и морковь и в этом году связана с тем, что прошлогодние запасы продукции подошли к концу. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Дамир Тазабек.

Однако, в настоящее время, по словам Тазабека, цены на морковь и картофель стабилизированы и снижены. "Оптовая цена на картофель на рынке "Алтын Орда" составляет 110-120 тенге. В торговых сетях города и объектах средняя цена 150-180 тенге. На морковь аналогичная ситуация. Дефицита у нас не наблюдается", - приводит слова собеседника Sputnik Казахстан.

Кроме того, он отметил, что начиная с 1 сентября 2021 года по 1 мая 2022 года будет реализовано 22 тыс т овощной продукции, в том числе картофеля и моркови.