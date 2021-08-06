Узгидромет рассказал о погоде в выходные

По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные в Узбекистане будут умеренно жаркими.

В пятницу вероятность дождей сохраняется в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. На остальной территории республики сухо, ясно, 35-39 градусов. Это на 3-4 градуса выше нормы, уточнили в Узгидромете.

В субботу и воскресенье жара и сухая погода сохранятся на равнинной территории Узбекистана, локальные дожди с усилением ветра возможны в горных районах республики.

Днем в выходные плюс 35-40 градусов, по северу, югу и в пустынных зонах – местами до плюс 42. По ночам температура воздуха составит 20-25 градусов.