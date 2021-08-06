В Казахстане женщину поймали при продаже второго своего ребенка

В Алматинской области женщина попалась, при попытке продать своего новорожденного. Выяснилось, что ранее она успешно продала старшего ребенка, пишет Sputnik Казахстан.

В ходе рассмотрения гражданского дела о лишении женщины родительских прав выяснилось, что гражданка пыталась передать младенца третьим лицам, оформив опекунство. Позднее было установлено, что ранее женщина продала другого своего ребенка - выписавшись из роддома она оформила доверенность, по которой неизвестная женщина смогла вывезти новорожденного за пределы Казахстана.

"По результатам проведенной проверки в отношении подозреваемой было зарегистрировано уголовное производство по статье 135 Уголовного кодекса, то есть торговля несовершеннолетними", - , сообщила пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемая полностью признала вину и сожалеет о содеянном. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой, пока двум другим ее детям не исполнится 14 лет.