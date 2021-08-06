Ссора односельчан в Квемо Картли завершилась смертью мужчины
Сегодня ранним утром в селе Ахалкалаки Каспского муниципалитета (регион Квемо Картли) был убит мужчина. Об этом сообщили в МВД Грузии.
Полицейские установили личность подозреваемого.
Согласно данным СМИ, в результате ссоры, произошедшей между односельчанами, был убит 50-летний мужчина. В противостоянии участвовали несколько человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы от 7 до 15 лет, передает "Sputnik Грузия",
Вестник Кавказа
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