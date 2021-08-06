Гаджимагомедов рассказал, что сделает с нежеланным серебром ОИ-2020

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, завоевавший серебро Олимпийских Игр в Токио, заявил, что не медаль.

"Нет желания ее носить. Приезжали за золотой медалью. Я ее не выкину, но не на видном месте буду хранить", - цитирует спортсмена ТАСС.

Ранее сообщалось, что в финале россиянин в весовой категории до 91 кг уступил кубинцу Хулио ла Крусу.

Комментируя выступления российских боксеров генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что считает успешным выступление мужской команды на Олимпийских Играх.

Напомним, что на Играх золото завоевал Альберт Батыргазиев, серебряным призером стал Муслим Гаджимагомедов, бронза в активе Имама Хатаева и Андрея Замкового.