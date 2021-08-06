Главная » Новости

Стоматолог рассказал, в какое время нельзя чистить зубы

Стоматолог рассказал, в какое время нельзя чистить зубы

Чистка зубов сразу после еды вредна и может привести к разрушению эмали, предупредил британский стоматолог Ричард Маркес, пишет The Sun.

"Необходимо подождать не менее 30 минут после завтрака или почистить зубы за 10 минут до него", - советует специалист.

По словам стоматолога, еда содержит кислоты и временно ослабляет защитные функции эмали, поэтому чистка зубов сразу после приема пищи опасна.

Завтрак в меньше степени повредит зубную эмаль, если не будет содержать сладких хлопьев, молока, фруктовых соков, сыра. Лучше отдавать предпочтение кашам, яйцам, авокадо и рыбе.

660 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!