Правительство поддержит благоустройство сел в Северной Осетии

Правительство России выделит из резервного фонда более 64 млн рублей на проекты по благоустройству сел в Северной Осетии.

В пресс-службе главы и правительства республики уточнили, что средства будут распределены между Алагирским, Дигорским, Моздокским, Правобережным и Кировским районами, на территории которых планируется реализовать 38 проектов по благоустройству.

Уточняется, что в Алагирском районе будет реализовано восемь проектов по благоустройству пешеходных коммуникаций в селениях Дзуарикау, Майрамадаг, Бурон, Красный Ход. Также планируется восстановить памятники воинам, павшим в Великой Отечественной войне, в селе Мизур, в селе Карца будет отремонтировано уличное освещение. Также в селе Ногкау будет создана зона отдыха.