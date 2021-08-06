Пожары в Турции. Ситуация на 6 августа

Вот уже неделю Турция борется с лесными пожарами. Работы по тушению пожаров продолжаются в 14 точках в 5 провинциях. По заявлению главного управления лесного хозяйства, всего в 39 провинциях Турции зарегистрированы 174 лесных пожара. Из них 160 взяты под контроль.

Провинция Анталия

Вспыхнувший 29 июля в лесном массиве в районе Ортаконуш (Гюндогмуш) пожар под воздействием ветра распространился на обширную территорию, угрожая населенным пунктам.

В качестве профилактики местное население эвакуировано. Тушение проводится как с земли, так и с воздуха. В некоторых районах пожар взят под контроль, в других – продолжаются работы по тушению. По словам губернатора района Гюндогмуш Хамза Озбилги, пламя охватило окрестности у трассы Гюндогмуш-Анталия. Однако дорога не закрыта, так как пожарные справляются с тушением.

Команды пожарных ведут активную борьбу с лесным пожаром, вспыхнувшим 28 июля в Манавгатском районе. Лесной пожар продолжается вокруг Кызылдага. Экипажи всю ночь продолжали тушение при помощи пожарных автомобилей. С утра 6 августа операция продолжается.

Провинция Мугла

Для борьбы с пожарами, которые все еще наносят ущерб районам провинции Мугла, продолжается эффективная работа пожарников с воздуха и земли. Бригады Управления лесного хозяйства и волонтеры участвуют в тушении 6 очагов пожара. Огонь вспыхивает в течение уже недели с разной периодичностью по всей провинции Мугла. В операции задействованы 6 самолетов, 16 вертолетов, а также множество пожарных автомобилей и автоцистерн с водой. Особое внимание уделяется прибрежным районам.

В Мугле активно работают иностранные бригады. Так, Азербайджан задействовал 1 вертолет и 105 сотрудников МЧС. Работают 2 пожарных самолета из России и один из Ирана. Исламская республика включила в работу также 2 вертолета.

Эвакуация домохозяйств

В качестве меры предосторожности в муниципалитете Ментеше (провинция Мугла) эвакуированы 15 домохозяйств. Им угрожало возгорание. Возгорание началось в лесном массиве Муратларского района, его причины неизвестны. Пламя стремительно распространилось под воздействием ветра. В область отправлены 2 вертолета и пожарные бригады. По словам губернатора Ментеше Джанера Йылдыза, пожарные команды будут работать всю ночь.

Одним из наиболее опасных стал пожар в кварталах Тюркевлери и Эрен района Миляс. Ночью огонь приблизился на расстояние 1 км до Кемеркёйской теплоэлектростанции. Пламя было остановлено до того, как достигло ТЭЦ. Власти региона приняли экстраординарные меры. Вырыты рвы вокруг ТЭЦ. Опасности взрыва, по словам официальных лиц, нет.

Продолжается борьба с лесными пожарами в районах Миляс и Бодрум с воздуха и с суши. Лесной пожар, начавшийся 31 июля в районе Бейджилер города Милас, продолжается в районах Орен-Тюркевлери, Чокертме, Бозолан, Феследен, Гёкбель, а также в районах Нижние Мазы и Верхние Мазы Бодрума.

Провинция Ыспарта

Продолжается тушение лесных пожаров в районе Сютчулер в Ыспарте. Пожар, вспыхнувший в лесу на территории национального парка в деревне Чандыр, быстро распространился под воздействием ветра. Бригады МЧС вели тушение пожаров с помощью пожарных машин всю ночь. С воздуха их поддерживает авиация. Прилагаются большие усилия, чтобы как можно скорее взять под контроль активную зону пожара в деревне Чандыр, районах Йылдыз и Камили.

Провинция Денизли

Продолжаются работы по тушению лесного пожара в районе Тавас.

По неустановленной причине возник пожар в лесной зоне недалеко от населенных пунктов Пынарлык и Чакиролук. После сигнала SOS в регион отправлены команды пожарной части муниципалитета Денизли и регионального управления лесного хозяйства.

Провинция Айдын

Команды Управления лесного хозяйства ночью приступили к тушению лесного пожара на окраине горы Карынджалы в районе Алемлер района Караджас. Задействованы 1 вертолет и 1 самолет, а также множество водометов. Ночью 5 августа пожары вспыхнули в лесных массивах районов Караджасу и Боздоган. В то время как в Боздогане огонь потушен, в Караджасу огонь усилился из-за ветра. По словам губернатора провинции Айдын Хусейна Аксоя, прибывшего к подножию горы Карынджалы в районе Алемлер (район Караджасу), пламя нанесло ущерб территории площадью 150 гектаров.

Жертвы пожара

Количество летальных исходов в результате лесных пожаров в Турции возросло до 8 человек. По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджа, в Мугле ​​скончался один человек. 7 человек погибли в Анталии. По заявлению министра, 271 пострадавших граждан выписаны в провинции Мугла и 589 – в Анталии. Продолжается лечение 11 человек в Анталии и 36 – в Мугле.

Арест подозреваемого в поджоге

В рамках расследования причин возникших 28 июля лесных пожаров в районе Манавгат провинции Анталия задержан 1 подозреваемый. 16-летний Ч.Й. взят под стражу 30 июля. Подозреваемый доставлен в здание суда. Он арестован по обвинению в "умышленном сжигании леса". В результате пожара, который он устроил, были повреждены 2 здания, 1 склад и лесной массив.

Распространение пламени в Мармарисе

В результате 7-дневного лесного пожара в районе Мармариса Мугла пламя достигло местечка Деликлийол между районами Тургут и Селимие, где расположена двухуровневая вилла комика Шахана Гекбакара. Здесь в качестве меры предосторожности были эвакуированы 3 дома и 1 ресторан, которым угрожало возгорание.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли поделился последней информацией о пожарах. По его данным, под контроль взяты 167 лесных пожаров в 33 провинциях. Пожарные продолжают тушение 16 пожаров в 7 провинциях.

Пламя, начавшееся в разных точках района Миляс в Мугле, около 16:00 5 августа под воздействием ветра достигло плато Феслеген. В стремительно растущем огне воспламенились многолетние сосны. Пламя приближается к населенным пунктам, а работы бригад по тушению пожаров в этом районе продолжаются.