Крым открылся для купальщиков на 100 %

Роспотребнадзор сообщил об открытии всех пляжей Крыма, пострадавших от подтоплений.

"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, ...восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты", - информирует ведомство.

Уточняется, что контроль за состоянием зон рекреации по-прежнему ведется.

Напомним, что мощный циклон обрушился на территорию полуострова. В результате были подтоплены Керчь, Ялта, Феодосия, Ленинский и Кировский районы Крыма. Был введен режим ЧС.