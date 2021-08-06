В Ростовской области произошло массовое ДТП

Девять автомобилей столкнулись пятницу в Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" источник.

ДТП случилось на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. Столкнулись семь легковых и два грузовых автомобиля. "Автоавария произошла около 11:00 мск на 1070-м километре трассы М-4 "Дон", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших нет, пострадали четверо.

Официального подтверждения этой информации пока нет.