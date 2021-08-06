В России выявили 22 660 случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 22,6 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 22 660 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 881 (8,3%) без клинических проявлений", информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 583, в Санкт-Петербурге - 1 909, в Московской области - 1 394. В Крыму 389 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 334, в Краснодарском крае - 262, в Дагестане - 198, в Чечне - 125, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 65, в Ингушетии - 59, в Адыгее - 58, в Карачаево-Черкесии - 56.

Суточный прирост составил 0,36%, общее число инфицированных в России достигло 6 402 564 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 20 141 человек, за весь период - 5 720 353 человека.

Умерли за сутки 792 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 163 301 человек.