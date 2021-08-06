На севере Израиля снова сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали сегодня в населенных пунктах, расположенных на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, отметив, что таким образом местные жители были предупреждены о возможных ракетных обстрелах.

"Сирены звучали в населенных пунктах Эйн-Кинийе, Снир и Неве-Атив [расположены близ границы с Ливаном]", - приводит сообщение военных ТАСС.

Ранее сообщалось, что в минувшую среду, 4 августа, с территории Ливана было выпущено три ракеты.