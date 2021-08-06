Туристов, вылетающих в Египет, "Россия" просит прибывать в аэропорт за пять часов до вылета

Авиакомпания "Россия" предупреждает пассажиров, вылетающих в Египет, прибывать в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга за пять часов до вылета.

"Авиакомпания "Россия" информирует, что по независящим от перевозчика причинам в связи с традиционной пиковой нагрузкой в летний сезон возможно образование в аэропортах очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации пассажиров", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Туристов просят прибывать в аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково минимум за 2,5-3 часа до времени вылета. "В связи с введением в аэропортах Египта дополнительных мер, связанных с выполнением требований авиационной безопасности, рекомендуем прибывать в аэропорты за пять часов до вылета рейса", - отметили в авиакомпании.

"Россия" начнет полеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с 9 августа.