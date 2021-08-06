Пашинян назвал дату представления программы правительства в парламенте

Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о том, что правительственная программа будет представлена в парламенте страны 23 августа.

Он отметил, что в настоящее время правительство практически сформировано, не назначен только министр иностранных дел. "Программа, которую мы представим в парламенте на утверждение, будет основана на предвыборной программе партии "Гражданский договор", - сказал Пашинян, подчеркнув важность учета всех предвыборных обещаний.

Ранее сообщалось, что новое правительство начало формироваться в понедельник после того, как к работе приступил парламент, внеочередные выборы в который состоялись 20 июня.