В России могут появиться выплаты за диспансеризацию
Предложение ввести в России выплату за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации озвучила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, передает RT.
Выплату в размере 10 тыс рублей планируется включить в федеральную программу "Здоровая Россия", которую омбудсмен призывает запустить.
Выплату смогут получать граждане, своевременно проходящие плановую диспансеризацию без пропусков. Пособие предлагается выплачивать раз в три года.
Волынец полагает, эта инициатива повысит внимание граждан к необходимости заботиться о своем здоровье. Она подчеркнула, что выявление болезней на ранней стадии поможет также сэкономить средства из бюджета на лечение.
Предложение омбудсмена направлено в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова.
Вестник Кавказа
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