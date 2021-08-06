В России могут появиться выплаты за диспансеризацию

Предложение ввести в России выплату за своевременное прохождение бесплатной плановой диспансеризации озвучила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, передает RT.

Выплату в размере 10 тыс рублей планируется включить в федеральную программу "Здоровая Россия", которую омбудсмен призывает запустить.

Выплату смогут получать граждане, своевременно проходящие плановую диспансеризацию без пропусков. Пособие предлагается выплачивать раз в три года.

Волынец полагает, эта инициатива повысит внимание граждан к необходимости заботиться о своем здоровье. Она подчеркнула, что выявление болезней на ранней стадии поможет также сэкономить средства из бюджета на лечение.

Предложение омбудсмена направлено в Минтруд на имя главы ведомства Антона Котякова.