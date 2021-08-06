В Москве на фоне пандемии коронавируса рекордно выросла рождаемость

В Москве за первые пять месяцев 2021 года значительно выросла рождаемость по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Суммарно за январь-май текущего года родилось на 15% детей больше, чем в 2020-м. При этом самый значительный прирост дали май и январь, когда число новорожденных выросло на 48 и 14,5% соответственно.



По мнению экспертов, рост числа новорожденных в столице связан с последствиями локдауна и пандемии COVID-19. Люди меньше ходили, закрыты были рестораны и бары, мужья больше времени проводили с женами, передает РБК.

Еще одной причиной, как отмечают специалисты, является политика московских властей по стимуляции рождаемости. В частности, столичные роддомы начали активно рекламировать свои услуги и "переманивать рожениц из регионов, заманивать их подарочными наборами при условии регистрации родившихся в Москве, не выходя из роддома".

Помимо этого, эксперты обращают внимание на то, что нынешний рост рождаемости в Москве обусловлен стремлением состоятельных семей из других регионов ездить рожать в столицу.

В 2020 году в Москве в среднем регистрировалось каждый месяц примерно на тысячу новорожденных меньше, чем годом ранее. Самые сильные провалы были в январе (-12,8%), марте (-16,5%) и мае (-37%). Московская область, где осенью 2019 года стартовал проект "Стань мамой в Подмосковье", стала в 2020 году единственным регионом Центрального федерального округа, где рождаемость в 2020 году не упала, а выросла (на 8%). Однако после прошлогоднего спада в 2021 году снова начался рост желающих родить в Москве, на этот раз — не из Подмосковья, а из более отдаленных регионов.

