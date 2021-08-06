ЕС может остаться без казахстанской нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев сообщил о том, что республика может перенаправить экспорт углеводородов в направлении Китая и стран Юго-Восточной Азии после введения Евросоюзом углеродного налога.

"Есть основания полагать, что последующее введение данного углеродного налога негативно отразится на нефтегазодобывающей сфере. Есть альтернативные маршруты поставок углеродного сырья [вместо стран ЕС] - Китай или страны Юго-Восточной Азии", - сказал Карагаев на пятничном брифинге.

В настоящее время основной экспорт казахстанской нефти идет в страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий, направленный на полную ликвидацию углеродных выбросов в ЕС к 2050 году. Согласно расчетам, это потребует перестройки экономики Евросоюза. В частности, план предусматривает введение "климатических" таможенные пошлин на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Кроме того, в соответствии с планом ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут каждый квартал сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом.

Оплата таможенных пошлин компаниями начнется только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования полностью вступит в силу, для этого импортерам потребуется осуществить покупку соответствующих углеродных сертификатов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, уход Казахстана с европейского рынка если и произойдет, то весьма нескоро. "В целом, это очень долговременная перспектива. Заявление Казахстана связано не только с углеродным налогом в ЕС, но и с выходом казахстанцев на новые азиатские рынки, к примеру, в Южную Корею. Также по мере развития нефтехимической промышленности в самом Казахстане все большие объемы нефти будут использоваться внутри страны. Однако ту нефть, которая производится в акватории Каспийского моря и в прибрежной зоне, все еще, несмотря на новый налог, более рентабельно экспортировать на европейские рынки, чем на азиатские. Вполне возможно, что заявление Карагаева призвано как-то повлиять на политику стран ЕС", - сказал он.

Эксперт оценил как маловероятную возможность замены казахстанской нефти в ЕС дополнительными объемами азербайджанской нефти. "Дело тут еще и в том, что в Азербайджане нефтедобыча устойчиво сокращается из года в год, то есть таких дополнительных объемов нефти на экспорт попросту нет. Но главный момент – различия в сортах азербайджанской и казахстанской нефти. Azeri Light – легкая, высококачественная и весьма востребованная нефть, однако она не подойдет для замены высокосернистых сортов нефти из Казахстана. Дело в том, что каждый НПЗ работает только с определенным сортом нефти и покупатели казахстанской нефти в Европе не смогут использовать азербайджанскую нефть для тех же целей", - обратил внимание Ровшан Ибрагимов.