Российский альпинист погиб при восхождении в Памире

В Таджикистане при восхождении группы альпинистов в горах Памира погиб россиянин Александр Маслов.

"Российский альпинист Александр Маслов погиб при восхождении группы российских альпинистов в горах Памира на вершину Сент-Экзюпери в районе ледника Федченко 28 июля", - рассказали в посольстве РФ в Душанбе, пишет РИА Новости.

Поиски пропавшего альпиниста продолжаются, посольство находится на связи с группой, родственниками россиянина и таджикскими коллегами, которые проводят спасательную операцию в горах.

В ходе спасательной операции случилось ЧП - упал вертолет. "На поиски группы российских альпинистов утром 4 августа отправился вертолет МИ-8 погранслужбы Таджикистана, но, скинув спасателям нужное оборудование для поисков и развернувшись, вертолет внезапно упал. Четверо пассажиров получили различные ранения, пилот воздушного судна Сергей Тютин погиб", - сообщили в Ассоциации туроператоров Таджикистана.