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Новое ДТП с автобусом в Турции, россиян среди погибших нет

Новое ДТП с автобусом в Турции, россиян среди погибших нет

В посольстве России в Турции сообщили, что россиян не было в автобусе, который ранним утром в пятницу врезался в грузовик.

"6 августа в 04:45 утра в районе Сома провинции Маниса на западе Турции автобус, следовавший по маршруту Стамбул - Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП погибли шесть, пострадали 37 человек. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет", - рассказали ТАСС в посольстве.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняются, "консульские сотрудники находятся в контакте с местными властями".

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Вестник Кавказа

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