Шойгу сообщил о ревакцинации в армии

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что ВС РФ завершили вакцинацию от коронавируса нового типа, повторные прививки сделали 34 тыс человек.

По словам министра, в настоящее время кампания по ревакцинации продолжается. "У нас уже ревакцинировано 34 тысячи человек. В целом у нас вакцинирован 1 миллион 400 тысяч человек", - сказал он в ходе встречи с коллективом "Красмаша".

Далее Шойгу отметил, что для призывников действует отдельная программа. "Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным", - акцентировал внимание он, передает РИА Новости.