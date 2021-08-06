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В Узбекистан прибыла новая партия вакцины от коронавируса

В Узбекистан прибыла новая партия вакцины от коронавируса

В пятницу в Ташкент доставили еще одну партию узбекско-китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001.

В министерстве здравоохранения Узбекистана уточнили, что общий запас вакцин от COVID-19 в республике достиг 13 580 060 доз.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане закончился второй компонент российского препарата  "Спутник V", вскоре планируется поставка.

Всего в республику на данный момент доставлено 370 тыс доз "Спутника V", 710 тыс доз европейской AstraZeneca, 3 млн 60 доз американской Moderna, а также 9,5 млн доз узбекско-китайской вакцины.

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Вестник Кавказа

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