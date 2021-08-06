Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро ОИ-2020

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг, уступив кубинцу Хулио ла Крусу.

Россиянин проиграл единогласным решением судей со счетом 0:5. Бронзовыми призерами стали новозеландец Дэвид Ньик и бразилец Абнер Тейшейр.

Гаджимагомедов – чемпионом мира и серебряный призер первенства Европы. Кроме того, в его активе золото Европейских игр в Минске и три победы на чемпионатах России.