Нидерланды включили в Грузию в список стран с очень высоким риском из-за COVID-19

Нидерланды внесли Грузию в список стран с очень высоким риском инфицирования. Решение вступит в силу с 8 августа.

В заявлении сказано, что пассажиры, въезжающие в Нидерланды из Грузии, обязаны будут соблюдать на 10-дневную изоляцию. Данная мера распространяется на всех, даже на вакцинированных граждан, передает "Грузия Online".

"Находящийся в изоляции визитер может пройти тестирование на 5-й день после въезда и, в случае отрицательного результата теста, покинуть изоляцию", – сказано в заявлении.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны пандемии коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 670 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зарегистрированы 436 573 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 393 453 человека, умерли – 5986.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 200 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.