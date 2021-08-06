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Авария с автобусом унесла 9 жизней в Турции

Авария с автобусом унесла 9 жизней в Турции

Девять человек погибли и 30 пострадали в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Маниса.

Как сообщает агентство Anadolu, автобус следовал из Стамбула в Измир. Трагедия произошла в районе города Сома.

"Шесть пассажиров погибли на месте, трое скончались в клинике. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Уточнятся, что всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 50 человек. Причина происшествия расследуется.

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Вестник Кавказа

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