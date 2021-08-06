Казахстанский борец, покусавший соперника на Олимпиаде, окажется безнаказанным

Борец из Казахстана Нурислам Санаев во время полуфинальной схватки на Олимпиаде в Токио укусил вольника из Индии Рави Кумара.

Объединенный мир борьбы постановил, что укус явился "непреднамеренной реакцией" спортсмена, поэтому никаких санкций не последует, пишет Sputnik Казахстан.

"Я дважды встречался с соперником из Индии и оба раза терпел поражения. <…> Для меня Кумар – самый неудобный соперник из всех, кто представлен в моей весовой категории", - рассказал Санаев после случившегося.

Отметим, что в финале сам Кумар укусил российского борца Заура Угуева.