Шойгу сообщил о готовности российских военных к борьбе с ЧС

Порядка 43 тыс российских военнослужащих находятся в постоянной готовности к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом "Красмаша".

"Вооруженные силы регулярно привлекаются к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В постоянной готовности находятся не менее 43 тысяч человек и более 4 тыс единиц различной техники", - сказал глава российского оборонного ведомства.

Далее министр подчеркнул, что только за последние пять лет помощь получили 56 регионов РФ. "При этом войска привлекались 271 раз", - цитирует Шойгу РИА Новости.